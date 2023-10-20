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В Свердловской области в январе-сентябре увеличились инвестиции в обрабатывающей промышленности и металлургии

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. В 2023 году выросла инвестиционная активность в ключевых отраслях экономики Урала. Предприятия вкладывают средства в развитие производства, ориентируясь на высокий спрос на отечественную продукцию, который возник из-за ухода с рынка зарубежных компаний.

Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России со ссылкой на доклад регулятора «Региональная экономика: комментарии ГУ», в Свердловской области в январе-сентябре этого года значительнее всего увеличились инвестиции в обрабатывающей промышленности и металлургии. Наибольшая активность в реализации программ импортозамещения отмечена в машиностроении.

«На Урале продолжается реализация крупных транспортных и логистических проектов, в том числе с привлечением бюджетных средств. В частности, строительство трассы М-12 от Москвы до Тюмени, «Сухого порта» в Свердловской области, моста через Обь в Югре», — говорится в сообщении.

Согласно данным мониторинга предприятий, который проводит Центробанк, реализация инвестиционных проектов в 2024 году у большинства компаний пройдет в соответствии с утвержденными ранее планами или превысит их. В то же время ряд предприятий, финансирующих инвестиции за счет заемных средств, сократили инвестиционные программы на следующий год.
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