В Свердловской области в январе-сентябре увеличились инвестиции в обрабатывающей промышленности и металлургии

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В августе-сентябре 2023 года на Урале выросла посещаемость торговых центров. Это ...22.12.2022 На Южном Урале почти на треть выросли инвестиции металлургических предприятий
УрБК, Челябинск, 22.12.2022. В январе-сентябре 2022 года вложения в основной капитал обрабатывающих предприятий страны, ...13.05.2022 В России объем средств на программу льготного кредитования могут увеличить до 3 трлн рублей
УрБК, Москва, 13.05.2022. Общий объем льготного кредитования в России могут увеличить с текущих 2 трлн до 3 трлн руб. ...09.11.2018 Средневзвешенная ставка по кредитам малому и среднему бизнесу в Свердловской области составляет 10,6%
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2018. Средневзвешенная ставка по кредитам малому и среднему бизнесу в Свердловской области ...02.12.2013 Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций Свердловской области в 2013 году снизился на 5,8%
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2013. В январе-сентябре 2013 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу ...