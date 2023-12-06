Аномально низкие температуры в Свердловской области сохранятся до 13 декабря

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. В Свердловской области до конца недели продержатся морозы. В некоторых районах ...04.12.2023 В Свердловской области в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. В Свердловской области в ближайшие дни прогнозируются аномально холодная погода и ...03.05.2023 В Свердловской области с 3 по 7 мая ожидается аномально жаркая погода
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В Свердловской области на этой неделе ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточные ...15.02.2021 Синоптики прогнозируют на Среднем Урале морозы в течение недели
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. В Свердловской области в течение всей недели ожидается аномально холодная погода с ...21.02.2011 Из-за морозов электропотребление в Свердловской области увеличилось почти на 5%
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2011. По результатам трех недель, с 1 по 20 февраля 2011 года, электропотребление по ...