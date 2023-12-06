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Аномально низкие температуры в Свердловской области сохранятся до 13 декабря

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. По данным уральских синоптиков, установившиеся в Свердловской области аномально низкие температуры сохранятся до середины следующей недели. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Среднесуточные температуры воздуха ниже климатической нормы на 10-17 (до -40) градусов на территории области сохранятся до 13 декабря.
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