Аномально низкие температуры в Свердловской области сохранятся до 13 декабря

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. По данным уральских синоптиков, установившиеся в Свердловской области аномально низкие температуры сохранятся до середины следующей недели. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Среднесуточные температуры воздуха ниже климатической нормы на 10-17 (до -40) градусов на территории области сохранятся до 13 декабря.

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