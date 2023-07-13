Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил временно вернуть регулярное автобусное сообщение в Верхнюю Пышму и Среднеуральск

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил село Шайдуриха (Невьянский ...20.06.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и врио главы Среднеуральска Алексей Стасёнок обсудили социально-экономическое развитие города
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и врио главы Среднеуральска Алексей ...13.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дополнительно выделил на программу развития Верхней Пышмы 303 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. Комплексная программа «Развитие городского округа Верхняя Пышма на 2017-2024 годы» ...05.02.2021 Екатеринбургу из областного бюджета предоставили 479 млн рублей на трамвайную линию до Верхней Пышмы
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил постановление о ...13.04.2015 Проект монорельсовой дороги в Верхнюю Пышму может быть реанимирован
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2015. Губернатор Евгений Куйвашев решил реанимировать за счет бюджета Свердловской области ...