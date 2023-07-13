Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил временно вернуть регулярное автобусное сообщение в Верхнюю Пышму и Среднеуральск

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил вернуть на время оптимизации схемы транспортного сообщения регулярные автобусные рейсы в Верхнюю Пышму и Среднеуральск. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.



Такое решение губернатор принял на основе представленного трехнедельного анализа организации транспортного обслуживания и просьбы жительницы Верхней Пышмы, по мнению которой внедрение новой схемы, предполагающей пересадки, осложнило передвижение.



«Мы ситуацию мониторим, и в течение месяца будем смотреть как складывается ситуация. После этого мы с коллегами рассмотрим варианты оптимизации с точки зрения удобства граждан которое, безусловно, находится в абсолютном приоритете», — цитирует Евгения Куйвашева департамент информполитики.



Также губернатор добавил, что и трамвайное сообщение между населенными пунктами получит развитие, которое предполагает продление существующей ветки до Среднеуральска.