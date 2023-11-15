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В головном офисе УБРиР впервые прошло заседание совета Общественной палаты Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. В головном офисе Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) впервые прошло заседание совета Общественной палаты Екатеринбурга. Президент УБРиР Алексей Долгов участвует в работе Общественной палаты с 2021 года, а также является заместителем председателя комиссии по развитию современной экономики города, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В головном офисе УБРиР впервые прошло заседание совета Общественной палаты Екатеринбурга
Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

Предложение о заседании в офисе банка внес президент УБРиР. Перед началом мероприятия для участников провели экскурсию по помещениям, где работают сотрудники финансовой организации.

«Общественная палата обсуждает значимые вопросы развития города и повышения качества жизни в нем. Многие решения и рекомендации палаты становятся базой для официальных нормативных актов. Для УБРиР важно не только оказывать качественные банковские услуги, но и участвовать в социальных процессах, особенно в нашем «домашнем» регионе. Поэтому мы будем наращивать присутствие и свою активность в различных общественных институтах», — сказал Алексей Долгов.

Напомним, что общественная палата города Екатеринбурга работает с 2007 года. Она призвана осуществлять взаимодействие жителей с органами государственной власти и местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод, а также для реализации общественного контроля за деятельностью органов власти.

УБРиР, в свою очередь, активно работает в социальном направлении и поддерживает благотворительную программу «Дети верят в чудо», которая появилась в банке в 2008 году. Сейчас в проект входит 51 учреждение в 30 городах и 10 регионах России.
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