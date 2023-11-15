В головном офисе УБРиР впервые прошло заседание совета Общественной палаты Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. На заседании совета директоров, состоявшемся 15 ноября, Алексей Долгов был утвержден на ...06.04.2017 Алексей Мерзляков назначен на должность директора департамента маркетинга УБРиР
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2017. На пост директора департамента маркетинга Уральского банка реконструкции и развития ...28.01.2016 В состав Общественной палаты Нижнего Тагила войдут представители НПК «Уралвагонзавод»
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2016. Три представителя АО «НПК «Уралвагонзавод» войдут в Общественную палату Нижнего Тагила. ...08.08.2012 Управляющий директор ОАО «Северский трубный завод» Михаил Зуев вошел в состав Общественной палаты Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2012. Управляющий директор ОАО «Северский трубный завод» (СТЗ), входящего в Трубную ...28.06.2012 Генеральный директор ЗАО «Ренова-СтройГрупп-Академическое» Алексей Воробьев вошел в состав Общественной палаты Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2012. Губернатор Евгений Куйвашев 28 июня своим указом № 436 в соответствии с областным ...