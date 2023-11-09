УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:45

В 2023 году производство водки в России сократилось на 4,7%

УрБК, Москва, 08.12.2023. В январе-ноябре 2023 года российские производители изготовили 71,9 млн декалитров (дал) водки, что на 4,7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Вина в этом году произведено 27,5 млн дал (на 8,9% меньше, чем год назад). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.

Хотя в 2023 году водки было произведено меньше, чем в аналогичный период 2022 года, но показатель текущего года выше аналогичного периода 2021 года (71,7 млн дал).

Коньяка в январе-ноябре было произведено 7,8 млн дал, что на 3,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Винодельческие предприятия в тот же период этого года произвели 27,5 млн дал виноградных вин, что на 8,9% меньше, чем год назад. Производство игристых (шампанских) вин за 11 месяцев 2023 года снизилось на 11,2%, до 12,6 млн дал.

«Всего предприятия отрасли за 11 месяцев этого года выпустили 99,98 млн дал спиртных напитков, что на 3,4% меньше, чем год назад», — резюмировал «Интерфакс».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.11.2023 С начала года в России зафиксировано снижение производства водки на 5,7%

УрБК, Москва, 09.11.2023. В России за десять месяцев производство водки упало на 5,7% год к году, коньяка — на 4,9%. Об ...

17.10.2023 Продажи алкогольных напитков в РФ увеличились на 4,4% с января 2023 года

УрБК, Москва, 17.10.2023. В России в период с января по сентябрь 2023 года продажи алкогольных напитков (без учета ...

09.10.2023 Производство водки в России упало на 5,7% под «воздействием внешних факторов»

УрБК, Москва, 09.10.2023. Объем производства водки в России с января по сентябрь 2023 года сократился на 5,7% к уровню ...

16.01.2023 В России за 2022 год производство алкоголя увеличилось почти на 10%

УрБК, Москва, 16.01.2023. В России производство алкоголя в 2022 году увеличилось по сравнению с предыдущим годом на ...

09.08.2021 Производство алкоголя в РФ в январе-июле 2021 года сократилось на 2,3%

УрБК, Москва, 09.08.2021. За семь месяцев 2021 года в России было произведено 90,56 млн декалитров (дал) алкогольной ...

Популярные новости
16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года09.11.2023Власти Екатеринбурга подвели итоги ярмарочного сезона 2023 года17.11.2023Чужие карты
Архив новостей
Декабрь 2023 (196)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18