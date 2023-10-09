В 2023 году производство водки в России сократилось на 4,7%

УрБК, Москва, 08.12.2023. В январе-ноябре 2023 года российские производители изготовили 71,9 млн декалитров (дал) ...09.10.2023 Производство водки в России упало на 5,7% под «воздействием внешних факторов»
УрБК, Москва, 09.10.2023. Объем производства водки в России с января по сентябрь 2023 года сократился на 5,7% к уровню ...16.01.2023 В России за 2022 год производство алкоголя увеличилось почти на 10%
УрБК, Москва, 16.01.2023. В России производство алкоголя в 2022 году увеличилось по сравнению с предыдущим годом на ...07.12.2022 В России на 10,8% выросло производство алкоголя
УрБК, Москва, 07.12.2022. В России производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и ...09.08.2021 Производство алкоголя в РФ в январе-июле 2021 года сократилось на 2,3%
УрБК, Москва, 09.08.2021. За семь месяцев 2021 года в России было произведено 90,56 млн декалитров (дал) алкогольной ...