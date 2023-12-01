Официальный курс доллара США снизился на 21 коп., евро — на 32 коп.

УрБК, Москва, 01.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 декабря 2023 года. Курс ...17.11.2023 Официальный курс доллара США снизился на 50 коп., евро — на 54 коп.
УрБК, Москва, 17.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 ноября 2023 года. Курс ...20.10.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1,4 руб., евро — на 1,1 руб.
УрБК, Москва, 20.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 октября 2023 года. Курс ...22.09.2023 Официальный курс доллара США снизился на 3 коп., евро — на 11 коп.
УрБК, Москва, 22.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 сентября 2023 года. Курс ...12.09.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1,4 руб., евро — на 1,3 руб.
УрБК, Москва, 12.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 сентября 2023 года. Курс ...