Официальный курс доллара США снизился на 21 коп., евро — на 32 коп.

УрБК, Москва, 08.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 декабря 2023 года. Курс доллара США снизился на 21,72 коп., до 92,56 руб., евро — на 32,22 коп., до 99,81 руб.