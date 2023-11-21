В ЦБ выявили замедление роста выпуска продукции на металлургических предприятиях Урала

УрБК, Челябинск, 21.11.2023. Годовой темп прироста цен в Челябинской области ускорился до 6,62% в октябре после 5,99% в ...26.04.2021 Рустэм Марданов: Объемы выпуска продукции на уральских предприятиях почти вернулись к допандемийным значениям
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2021. Начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов прокомментировал решение совета ...07.02.2017 ВВП России сократился в 2016 году на 0,2%
По итогам 2016 года ВВП России сократился на 0,2%, говорится в ежемесячном комментарии по экономике Центробанка. Об ...16.04.2014 В I квартале 2014 года Evraz сократил выпуск стали на 8%
УрБК, Москва, 16.04.2014. Консолидированное производство стали в I квартале 2014 года на предприятиях Evraz сократилось ...18.06.2012 Перенос выпуска готовой продукции ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» в Талицкий район завершится не ранее 2013 года
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2012. Перенос выпуска готовой продукции ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» в Талицкий район ...