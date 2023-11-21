В ЦБ выявили замедление роста выпуска продукции на металлургических предприятиях Урала

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Производственная активность на предприятиях черной металлургии Урала в октябре-ноябре оставалась высокой. Об этом говорится в материалах Банка России.



«Некоторые предприятия, в частности в Свердловской, Челябинской и Оренбургской областях, увеличили выпуск труб и металлоконструкций», — отмечают в ЦБ.



При этом, по данным регулятора, в целом темпы роста выпуска продукции на металлургических предприятиях Урала снизились. Причинами этого в ЦБ называют повышенный уровень загрузки мощностей, дефицит кадров и охлаждение внешнего спроса на основных экспортных направлениях. Также среди негативных факторов, влияющих на выпуск, производители назвали повышение цен на металлолом из-за снижения ломозаготовки.