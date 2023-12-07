ЦБ РФ: Объемы металлургического производства на Южном Урале с начала 2023 года выросли на 12%

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Производственная активность на предприятиях черной металлургии Урала в октябре-ноябре ...06.12.2023 На Южном Урале рост выданных ипотечных кредитов за два года составил 14%
УрБК, Челябинск, 06.12.2023. В Челябинской области в январе-октябре 2023 года было выдано 51 тыс. 858 ипотечных ...28.11.2023 На Южном Урале средний чек выданных ипотечных кредитов за год вырос на 26%
УрБК, Челябинск, 28.11.2023. В Челябинской области в октябре 2023 года выдали 5 тыс. 792 ипотечных кредита. По ...18.09.2023 На Южном Урале за год металлургические компании получили кредиты на 70 млрд рублей
УрБК, Челябинск, 18.09.2023. На Южном Урале за семь месяцев 2023 года металлургическим компаниям выдали более 70 млрд ...02.05.2023 Челябинские аграрии с начала 2023 года получили 1,8 млрд рублей кредитов
УрБК, Челябинск, 02.05.2023. С начала 2023 года аграрии Челябинской области получили кредиты на 1,8 млрд руб. Размер их ...