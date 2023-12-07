ЦБ РФ: Объемы металлургического производства на Южном Урале с начала 2023 года выросли на 12%

УрБК, Челябинск, 18.12.2023. На Южном Урале объемы металлургического производства за 10 месяцев 2023 года выросли почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Уральского ГУ Банка России.



Кроме этого, аналитики сообщили, что за этот же период на 16% увеличилось производство стальных труб, полых профилей и фитингов.



В октябре-ноябре 2023 года производственная активность крупных производителей металлургической продукции в Челябинской области повысилась благодаря росту потребительского спроса на внутреннем рынке. При этом некоторые предприятия отрасли отметили, что рост выпуска сдерживали близкий к максимальному уровень загрузки мощностей, дефицит кадров и охлаждение спроса на основных экспортных направлениях.



Также с начала 2023 года южноуральские металлурги получили кредиты почти на 130 млрд руб. Общая величина их обязательств перед банками на 1 октября 2023 года составила более 260 млрд руб. Рост общей задолженности в годовом выражении составил 8%.