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Вчера, 15:42

Минэкономразвития считает количество охранников и бухгалтеров в России чрезмерным

УрБК, Москва, 07.12.2023. Сложившиеся в России условия создают непроизводительную занятость населения. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, приведя в пример специальности охранников и бухгалтеров, которых на предприятиях сейчас чрезмерное количество.

«Излишние требования иногда по безопасности: когда у нас требуется присутствие человека, хотя давно можно все заменить камерами, вывести в один центр наблюдений и через это контролировать. Излишне частая смена положений по бухгалтерскому учету, которая требует постоянной перестройки систем, которая трудоустраивает тысячи бухгалтеров по стране — насколько это производительно?» — цитирует М. Решетникова «Прайм».

Выступая на форуме «День производительности труда и наставничества» в ММПЦ, министр призвал вернуться к реализации системных мер по повышению производительности труда на российских предприятиях. В частности — рассмотреть необходимость надзорных требований с точки зрения производительности труда.

Ранее УрБК писал, что сокращение национального показателя производительности труда в 2022 году (3,6%) стало максимальным с 2009 года (тогда он снизился на 4,1%).
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