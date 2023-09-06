Минэкономразвития считает количество охранников и бухгалтеров в России чрезмерным

УрБК, Москва, 06.09.2023. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников назвал текущий уровень безработицы в стране ...25.03.2021 Свердловская область получит из федерального бюджета 335 млн рублей на повышение производительности труда
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. Свердловская область в 2021-2023 годах получит из федерального бюджета 334,6 млн руб. ...27.11.2019 Группа ЧТПЗ принимает участие в Международном форуме производительности в «Сколково»
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. Группа ЧТПЗ принимает участие в Международном форуме производительности (International ...25.09.2014 Рост производительности труда в России в 2013 году сократился на 1,3%
УрБК, Москва, 25.09.2014. Рост уровня производительности труда в России по итогам 2013 года составил 1,8%. Этот ...03.10.2013 Владимир Путин призвал увеличить производительность труда в России в два раза
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2013. Рост производительности труда в России в ближайшие годы должен составить 5-6% в год, ...