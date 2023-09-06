Минэкономразвития считает количество охранников и бухгалтеров в России чрезмерным

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. Свердловская область в 2021-2023 годах получит из федерального бюджета 334,6 млн руб. ...

Свердловская область получит из федерального бюджета 335 млн рублей на повышение производительности труда

Группа ЧТПЗ принимает участие в Международном форуме производительности в «Сколково»

Рост производительности труда в России в 2013 году сократился на 1,3%

УрБК, Москва, 25.09.2014. Рост уровня производительности труда в России по итогам 2013 года составил 1,8%. Этот ...