Производительность труда в России в 2022 году упала на 3,6%

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2021. 111 предприятий из Свердловской области стали участниками национального проекта ...25.03.2021 Свердловская область получит из федерального бюджета 335 млн рублей на повышение производительности труда
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. Свердловская область в 2021-2023 годах получит из федерального бюджета 334,6 млн руб. ...05.04.2019 Росстат пересмотрел данные о производительности труда за 2015-2017 годы
УрБК, Москва, 05.04.2019. Росстат пересмотрел данные о производительности труда за 2015-2017 годы, в результате они ...14.01.2019 Минэкономразвития разработало новую методику расчета производительности труда
УрБК, Москва, 14.01.2019. Минэкономразвития опубликовало новую методику расчета производительности труда. Документ ...25.09.2014 Рост производительности труда в России в 2013 году сократился на 1,3%
УрБК, Москва, 25.09.2014. Рост уровня производительности труда в России по итогам 2013 года составил 1,8%. Этот ...