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Производительность труда в России в 2022 году упала на 3,6%

УрБК, Москва, 09.10.2023. Производительность труда в России по итогам 2022 года снизилась на 3,6% к уровню 2021 года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

Сокращение национального показателя производительности труда в 2022 году стало максимальным с 2009 года (тогда он снизился на 4,1%).

В выборку статистического ведомства были включены 14 отраслей. Максимальное падение было зафиксировано в десяти сферах. Из них наиболее серьезное наблюдается в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (на 12,9%).

Производительность труда выросла в таких сферах, как сельское хозяйство и охота (на 8,7%), строительство (на 1,8%), а также туризм и общественное питание (на 1,3%).
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