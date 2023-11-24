Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития Ирбита на 564,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург 24.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил комплексную программу развития ...15.11.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с ирбитским главой Николаем Юдиным проект «Ирбит — город-музей»
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 14 ноября во время рабочего визита в ...31.07.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительный 141 млн рублей на ремонт и строительство дорог в муниципалитетах
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил дополнительные 141,7 млн руб. ...16.02.2023 Свердловская область получит 4,7 млрд рублей из Фонда развития территорий на модернизацию коммунальной инфраструктуры
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. Программа модернизации коммунальной инфраструктуры Свердловской области до 2024 года ...02.02.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил 2,4 млрд рублей на ремонт муниципальных мостов и дорог
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил более 2,4 млрд руб. на ремонт ...