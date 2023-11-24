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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития Ирбита на 564,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился дополнительно направить Ирбиту 564,4 млн руб. в рамках комплексной программы развития города на 2018-2025 годы. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Дополнительное финансирование, общий объем которого с учетом губернаторского распоряжения составит порядка 6,9 млрд руб., будет направлено на капремонт разводящих сетей водоснабжения, благоустройство общественных и дворовых территорий, капремонт многоквартирных домов, модернизацию школьных систем образования, строительство футбольных мини-полей, ремонт и реконструкцию автомобильных дорог, реставрацию объектов культурного наследия, модернизацию Ирбитского химзавода и мотоциклетного завода.

Также Евгений Куйвашев напомнил о подготовке и реализации к юбилею города в 2031 году пилотного проекта «Ирбит — город-музей».

«Ирбит — это уникальный город, где должны быть развиты сфера услуг и сфера гостеприимства. Нужно реконструировать, модернизировать действующие учреждения культуры и спорта», — сказал Евгений Куйвашев.

По данным министра финансов Свердловской области Вадима Третьякова, с 2018 года на строительство новых цехов и приобретение предприятиями оборудования, строительство и реконструкцию объектов торговли, ввод в эксплуатацию 36,7 км газопровода и газовой котельной, капитальный ремонт 21 многоквартирного дома, реконструкцию стадиона «Юность», строительство лыжной базы, реставрацию объектов культурного наследия и другое было направлено 3,9 млрд руб.
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