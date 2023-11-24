Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития Ирбита на 564,4 млн рублей

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с ирбитским главой Николаем Юдиным проект «Ирбит — город-музей»

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 14 ноября во время рабочего визита в ...