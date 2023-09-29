УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:41

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с ирбитским главой Николаем Юдиным проект «Ирбит — город-музей»

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 14 ноября во время рабочего визита в Ирбит обсудил с главой муниципалитета Николаем Юдиным планы по реализации пилотного проекта «Ирбит — город-музей», который станет одним из подарков городу на его 400-летие в 2031 году. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Проект предполагает формирование в Ирбите двух кластеров, один из которых — «Город-музей» — подразумевает реконструкцию и техническое переоснащение объектов культурного наследия, а также создание музейных комплексов мирового уровня.

Второй кластер — «Город художественного образования» — станет учебным кампусом, включающим научно-образовательные центры по изучению и реставрации объектов культурного наследия. Так, например, производство Ирбитского завода спецтехники планируется перенести в промзону — потенциальную площадку для размещения заводских мощностей, а освободившиеся исторические здания преобразуют в арт-резиденцию.

«Нужно начинать проектировать, а с 2025 года — строить. Это большие деньги, но раз уж мы за Ирбит взялись, года за полтора-два этот проект, думаю, мы сможем реализовать», — отметил Евгений Куйвашев.

Дальнейшее обсуждение проекта «Ирбит — город-музей» запланировано на 25 ноября в рамках Дня Свердловской области на международной выставке-форуме «Россия» в Москве.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.09.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с руководством СвЖД проекты «Сухого порта» и наземного метро

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел сегодня встречу с главой ...

28.08.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил почти 600 млн рублей на строительство социальных объектов

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил дополнительно 572,8 млн руб. ...

16.05.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план по сохранению и популяризации объектов культурного наследия

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил стратегический проект «Мой город — мое ...

21.12.2011 В Екатеринбурге принят стратегический проект «Сохранение объектов культурного наследия»

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2011. Глава Екатеринбурга — председатель городской думы Евгений Порунов и первый заместитель ...

17.09.2010 Решение Думы Ирбита «Об утверждении Положения о контрольно-счетной палате МО город Ирбит» признано недействующим

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2010. Вступило в законную силу решение Ирбитского районного суда о признании недействующим ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.10.2023Борис Овечкин: Реестр производителей оздоровит рынок стройматериалов19.10.2023Андрей Тенишев: Персональные данные стали капиталом для цифровых платформ24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук
Архив новостей
Ноябрь 2023 (321)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18