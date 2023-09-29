Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с ирбитским главой Николаем Юдиным проект «Ирбит — город-музей»

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 14 ноября во время рабочего визита в Ирбит обсудил с главой муниципалитета Николаем Юдиным планы по реализации пилотного проекта «Ирбит — город-музей», который станет одним из подарков городу на его 400-летие в 2031 году. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



Проект предполагает формирование в Ирбите двух кластеров, один из которых — «Город-музей» — подразумевает реконструкцию и техническое переоснащение объектов культурного наследия, а также создание музейных комплексов мирового уровня.



Второй кластер — «Город художественного образования» — станет учебным кампусом, включающим научно-образовательные центры по изучению и реставрации объектов культурного наследия. Так, например, производство Ирбитского завода спецтехники планируется перенести в промзону — потенциальную площадку для размещения заводских мощностей, а освободившиеся исторические здания преобразуют в арт-резиденцию.



«Нужно начинать проектировать, а с 2025 года — строить. Это большие деньги, но раз уж мы за Ирбит взялись, года за полтора-два этот проект, думаю, мы сможем реализовать», — отметил Евгений Куйвашев.



Дальнейшее обсуждение проекта «Ирбит — город-музей» запланировано на 25 ноября в рамках Дня Свердловской области на международной выставке-форуме «Россия» в Москве.