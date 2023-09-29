Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с ирбитским главой Николаем Юдиным проект «Ирбит — город-музей»

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел сегодня встречу с главой ...28.08.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил почти 600 млн рублей на строительство социальных объектов
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил дополнительно 572,8 млн руб. ...16.05.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план по сохранению и популяризации объектов культурного наследия
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил стратегический проект «Мой город — мое ...21.12.2011 В Екатеринбурге принят стратегический проект «Сохранение объектов культурного наследия»
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2011. Глава Екатеринбурга — председатель городской думы Евгений Порунов и первый заместитель ...17.09.2010 Решение Думы Ирбита «Об утверждении Положения о контрольно-счетной палате МО город Ирбит» признано недействующим
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2010. Вступило в законную силу решение Ирбитского районного суда о признании недействующим ...