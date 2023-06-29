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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о полной газификации поселка Шабровский к 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что поселок Шабровский в Чкаловском районе будет полностью подключен к газовым сетям к 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Алексей Орлов на приеме граждан 7 декабря на площадке штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» сообщил, что в поселке Шабровский к голубому топливу на сегодняшний день подключены 217 домовладений и еще 122 заявки поданы на газификацию домов.

Также городской глава, отвечая на вопросы граждан, рассказал о программе догазификации, согласно которой подвести газ до границ своего земельного участка можно за государственный счет.

Специалистами уже разработаны проект и смета на строительство распределительного газопровода по улице Российской, Луначарского, Полевой и Лесной, а вся документация прошла необходимые согласования и передана в Екатеринбурггаз для последующей реализации, что в обозримой перспективе гарантирует подключение поселка к газу.
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