Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о полной газификации поселка Шабровский к 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в программе «Екатеринбург. Алексей Орлов» для ...21.03.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил состав комиссии по вопросам газоснабжения города
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов создал межведомственную комиссию для организации ...04.10.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил программу приватизации муниципального имущества на 2023-2025 годы
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил перечень муниципальных объектов для ...29.09.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал к 1 октября на 100% обеспечить теплом город
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале пообещал горожанам, что к 1 ...06.09.2021 Глава Екатеринбурга распорядился реконструировать часть улицы Чкалова в Академическом районе
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился реконструировать часть улицы Чкалова. ...