На набережной Нижнеисетского пруда в Екатеринбурге при участии «Атомстройкомплекса» сдан в эксплуатацию еще один жилой дом

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. Компания «Атомстройкомплекс» примет участие в праздничной акции «Зеленый день», ...17.01.2023 «Атомстройкомплекс» начал возводить новый жилой квартал на Широкой Речке в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. «Атомстройкомплекс» продолжает квартальную застройку Широкой Речки, являющейся одним из ...23.11.2021 «Атомстройкомплекс» построит у Нижнеисетского пруда в Екатеринбурге жилой комплекс River Park
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2021. Компания «Атомстройкомплекс» построит вблизи Нижнеисетского пруда в Екатеринбурге жилой ...08.09.2020 «Атомстройкомплекс» установит памятный знак возле дома поэта Бориса Рыжего в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2020. Компания «Атомстройкомплекс» установит памятный знак возле дома поэта Бориса Рыжего в ...19.01.2017 «Атомстройкомплекс» не может продать более 2,3 тыс. квартир в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2017. Некоммерческое партнерство (НП) «Атомстройкомплекс» не может продать 2 тыс. 389 квартир ...