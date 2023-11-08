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На набережной Нижнеисетского пруда в Екатеринбурге при участии «Атомстройкомплекса» сдан в эксплуатацию еще один жилой дом

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. В жилом комплексе комфорт-класса River Park на набережной Нижнеисетского пруда в Екатеринбурге сдан в эксплуатацию еще один дом переменной этажности. Об этом сообщает пресс-служба компании «Атомстройкомплекс».

На набережной Нижнеисетского пруда в Екатеринбурге при участии «Атомстройкомплекса» сдан в эксплуатацию еще один жилой дом

В рамках совместного проекта компаний «Атомстройкомплекс», «Гринвич. Недвижимость для жизни» и BAZA Development в настоящее время на Уктусе ведется строительство четырех кварталов с закрытыми дворами, благоустроенным парком и набережной площадью более 30 тыс. кв. м.

Квартиры представлены в самом широком диапазоне: от функциональных студий до жилья в формате 4-евро (три спальни + просторная кухня-гостиная).

На набережной Нижнеисетского пруда в Екатеринбурге при участии «Атомстройкомплекса» сдан в эксплуатацию еще один жилой дом

«В основе планировок лежал принцип «Свобода в выборе», благодаря которому предусмотрено максимально возможное разнообразие квартир для разных сценариев жизни», — отметил заместитель директора по маркетингу компании «Атомстройкомплекс» Станислав Оханов.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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