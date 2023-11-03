Количество активных резюме на Среднем Урале за год выросло на 3%

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Свердловской области число открытых вакансий в октябре 2023 года составило 51 тыс. ...09.10.2023 На Среднем Урале кадровый голод за год усилился в 1,6 раза
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. По итогам сентября 2023 года на одну вакансию в Свердловской области приходится 2,5 ...06.10.2023 Свердловская область вошла в лидеры среди регионов РФ по уровню спроса на новые кадры
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. Свердловская область заняла пятое место среди регионов России по уровню спроса на новые ...11.05.2023 В Свердловской области на 5,7% снизилось число резюме
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. По итогам апреля число активных резюме в Свердловской области сократилось на 5,7% по ...12.12.2022 В Свердловской области на одну вакансию приходится 3,5 резюме
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. В Свердловской области по итогам ноября на одну вакансию приходилось 3,5 резюме, в ...