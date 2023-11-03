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Вчера, 09:43

Количество активных резюме на Среднем Урале за год выросло на 3%

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Количество активных резюме в ноябре 2023 года в Свердловской области составило 131 тыс. штук. Это на 3% превышает показатель того же периода прошлого года, говорится в исследовании hh.ru.

Наибольшее число резюме было размещено в категориях «Продажи и обслуживание клиентов» (18%), «Рабочий персонал» (15%), «Административный персонал» (13%) и «Производство, сервисное обслуживание» (13%).

Самый заметный всплеск активности соискателей произошел в сферах «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+16%), «Сельское хозяйство» (+15%), «Медицина, фармацевтика» (+13%). Наибольший спад — в категориях «Розничная торговля» (на 23%), «Продажи, обслуживание клиентов», «Домашний, обслуживающий персонал» (на 13%), «Административный персонал» (на 12%).

По словам директора hh.ru Урал Оксаны Сидлецкой, год к году количество людей, вышедших на рынок труда, немного увеличилось, но этого недостаточно, чтобы перекрыть потребность компаний в кадрах. При сравнении показателей месяц к месяцу прироста новых резюме не наблюдается.
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