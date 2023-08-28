В Екатеринбурге пенсионеры перечислили кибермошенникам почти 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. В Екатеринбурге двое пенсионеров отдали мошенникам 3 млн 869 тыс. руб. личных накоплений. Неизвестные звонили на домашний телефон и представлялись сотрудниками силовых ведомства и Центробанка, сообщает пресс-служба городского отделения по связям со СМИ УМВД России.



Так, мошенники убедили обоих пострадавших, что в целях безопасности принадлежащих им денежных средств необходимо обналичить накопления и передать их «курьерам», которые отвезут деньги в офис «ЦБ РФ», где с помощью «отсканированных» банкнот они смогут установить злоумышленников, якобы пытающихся по доверенности завладеть их средствами.



По факту хищений денежных средств были возбуждены уголовные дела согласно части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.