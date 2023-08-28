В Екатеринбурге пенсионеры перечислили кибермошенникам почти 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. В отдел полиции №11 УМВД Екатеринбурга поступило заявление от местного жителя о том, ...04.08.2023 В Екатеринбурге за прошедшие сутки телефонные аферисты похитили у трех горожан почти 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В Екатеринбурге за прошедшие сутки аферисты под видом силовиков и представителей ...10.05.2023 В Екатеринбурге телефонные мошенники за праздничные дни похитили более 10 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В Екатеринбурге с 6 по 9 мая телефонные мошенники обманом присвоили 7,4 млн руб. ...03.05.2023 Екатеринбургская предпринимательница перечислила мошенникам более 11 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась индивидуальный предприниматель с заявлением о том, ...04.04.2023 В Екатеринбурге за сутки злоумышленники под видом сотрудников спецслужб и банков выманили у пенсионеров порядка 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. За прошедшие сутки в Екатеринбурге телефонные мошенники, выдававшие себя за сотрудников ...