Госдума приняла в первом чтении законопроект о социальных банковских вкладах

30% опрошенных россиян имеют банковские вклады, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения ...05.12.2023 ВЦИОМ: Доля имеющих банковские вклады россиян выросла до 30%
УрБК, Москва, 05.12.2023. 30% опрошенных россиян имеют банковские вклады, свидетельствуют результаты исследования ...10.06.2022 Госдума в первом чтении приняла законопроект о снятии НДФЛ при продаже золотых слитков
УрБК, Москва, 10.06.2022. Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому граждане ...22.03.2022 Госдума приняла законопроект об отмене налога на депозиты россиян в 2021-2022 годах
УрБК, Москва, 22.03.2022. Госдума приняла в третьем чтении законопроект об отмене налога на вклады граждан РФ в ...18.09.2017 ВЦИОМ: 44% россиян ожидают скорого наступления банковского кризиса
УрБК, Москва, 18.09.2017. Почти половина (44%) россиян ожидают возникновения банковского кризиса в ближайшие два-три ...