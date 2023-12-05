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Вчера, 10:02

Госдума приняла в первом чтении законопроект о социальных банковских вкладах

УрБК, Москва, 06.12.2023. Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект о социальных банковских вкладах, сообщает РИА «Новости».

Новый законопроект даст возможность гражданам с низкими доходами открывать специальные вклады на сумму до 50 тыс. руб.

Проценты по такому депозиту будут выплачиваться ежемесячно по переменной ставке, которая не может быть меньше ключевой ставки Банка России на дату начисления процентов, увеличенной на 1 процентный пункт.

Напомним, что документ был разработан для поддержки бедных слоев населения с целью дать им возможность получать гарантированный доход. Договор социального банковского вклада будет заключаться на срок не более одного года с возможностью его продления на аналогичный срок, если гражданин остается получателем мер соцподдержки.

Ранее аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подсчитали, что 30% опрошенных россиян имеют банковские вклады. Этот показатель является максимальным за последние десять лет. Например, в 2013 году вклады были у 28% граждан, в 2017 году — у 25%.

Также аналитики ВЦИОМ рассказали, что россияне стали больше доверять банковской системе. 46% респондентов полностью доверяют кредитно-финансовым организациям.
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