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Вчера, 16:38

Курс доллара США с начала торгов вырос на 1%

УрБК, Москва, 05.11.2023. По состоянию на 14.36 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 91,73 руб., евро — 99,30 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 1%, европейской — на 0,8%.
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