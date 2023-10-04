В Челябинске разница в средней стоимости квартир на первичном и вторичном рынках составляет 36,7%

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра недвижимости на первичном рынке ...04.10.2023 В Челябинске средняя стоимость квартир на вторичном рынке с начала года выросла на 24%
УрБК, Челябинск, 03.10.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке составляет 78 ...06.07.2023 В Челябинске средняя стоимость жилья на вторичном рынке за I полугодие выросла на 16,6%
УрБК, Челябинск, 06.07.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке ...04.07.2023 Средняя стоимость «квадрата» жилья на первичном рынке в Челябинске за I полугодие выросла на 6,9%
УрБК, Челябинск, 04.07.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра недвижимости на первичном рынке ...06.06.2023 Средняя стоимость маленьких квартир в Челябинске с начала года выросла на 15,2%
УрБК, Челябинск, 06.06.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра квартир площадью до 32 кв. м. на ...