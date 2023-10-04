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В Челябинске разница в средней стоимости квартир на первичном и вторичном рынках составляет 36,7%

УрБК, Челябинск, 05.12.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра недвижимости на первичном рынке составляет 119,8 тыс. руб., на вторичном — 91,4 тыс. руб. (разница — 31,1%), говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Средняя стоимость квартир в новостройках Челябинска, в свою очередь, составляет 6,9 млн руб., что на 36,7% превышает аналогичный показатель на «вторичке» (5,04 млн руб.).

Согласно исследованию, сильнее всего средняя цена объекта на «первичке» превышает тот же показатель на «вторичке» в Новокузнецке (на 72,6%), Томске (на 50,1%), Краснодаре (на 41,7%), Нижнем Новгороде (на 41,5%) и Астрахани (на 38,7%).
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