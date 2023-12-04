Курс доллара США на Московской бирже вырос до 91,44 руб., евро — до 98,91 руб.

УрБК, Москва, 05.12.2023. Курсы доллара США и евро растут в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.32 мск курс американской валюты составляет 91,44 руб., европейской — 98,91 руб. На момент закрытия торгов 4 декабря курс доллара США составлял 90,93 руб., евро — 98,5 руб.

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