Курс доллара США на Московской бирже вырос до 93,58 руб., евро — до 98,9 руб.

УрБК, Москва, 19.10.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...13.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 97,48 руб., евро — до 102,89 руб.
УрБК, Москва, 13.10.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...09.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 100,91 руб., евро — до 106,18 руб.
УрБК, Москва, 09.10.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...06.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 101,09 руб., евро — до 106,54 руб.
УрБК, Москва, 06.10.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...22.09.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 95,94 руб., евро — до 102,2 руб.
УрБК, Москва, 22.09.2023. Курсы доллара США и евро растут в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск ...