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Вчера, 12:55

Курс доллара США на Московской бирже вырос до 93,58 руб., евро — до 98,9 руб.

УрБК, Москва, 01.11.2023. Курсы доллара США растут в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.54 мск курс американской валюты составляет 93,58 руб., европейской — 98,9 руб.

На момент закрытия торгов 31 октября курс доллара США составлял 93,4 руб., евро — 98,84 руб.
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