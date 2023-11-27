Курс доллара США на Московской бирже вырос до 90,68 руб., евро — до 98,52 руб.

УрБК, Москва, 04.12.2023. Курсы доллара США и евро растут в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.35 мск курс американской валюты составляет 90,68 руб., европейской — 98,52 руб. На момент закрытия торгов 1 декабря курс доллара США составлял 90,41 руб., евро — 97,95 руб.

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