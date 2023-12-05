Курс евро на Московской бирже превысил 100 рублей

Курсы доллара США и евро растут в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 9.58 мск курс американской валюты составляет 92,91 руб., европейской — 100,29 руб. На момент закрытия торгов 5 декабря курс доллара США составлял 92,28 руб., евро — 99,98 руб.

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