Екатеринбургский «Гортранс» продолжит обслуживание всех трамвайных и троллейбусных маршрутов

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. В субботу, 22 июля, на период проведения фестиваля спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2023 ...03.06.2019 Администрация Екатеринбурга объявила конкурс для перевозчиков на автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2019. Администрация Екатеринбурга объявила несколько конкурсов на регулярные пассажирские ...11.01.2017 В Екатеринбурге отменят 113 маршрутов общественного транспорта
С 1 июля 2017 года в Екатеринбурге отменят 113 маршрутов общественного транспорта, в том числе 87 автобусных, 18 ...11.01.2017 В Екатеринбурге отменят 113 маршрутов общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2017. С 1 июля 2017 года в Екатеринбурге отменят 113 маршрутов общественного транспорта, в ...01.09.2015 Более 50 новых автобусов будут обслуживать шесть маршрутов в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2015. Новые 58 автобусов «МАЗ», прибывшие из Белоруссии в Екатеринбург в рамках заключенного ...