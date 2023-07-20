Екатеринбургский «Гортранс» продолжит обслуживание всех трамвайных и троллейбусных маршрутов

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УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. В субботу, 22 июля, на период проведения фестиваля спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2023 ...

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс для перевозчиков на автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2019. Администрация Екатеринбурга объявила несколько конкурсов на регулярные пассажирские ...

В Екатеринбурге отменят 113 маршрутов общественного транспорта

С 1 июля 2017 года в Екатеринбурге отменят 113 маршрутов общественного транспорта, в том числе 87 автобусных, 18 ...

В Екатеринбурге отменят 113 маршрутов общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2017. С 1 июля 2017 года в Екатеринбурге отменят 113 маршрутов общественного транспорта, в ...

Более 50 новых автобусов будут обслуживать шесть маршрутов в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2015. Новые 58 автобусов «МАЗ», прибывшие из Белоруссии в Екатеринбург в рамках заключенного ...