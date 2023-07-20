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Екатеринбургский «Гортранс» продолжит обслуживание всех трамвайных и троллейбусных маршрутов

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. ЕМУП «Городской транспорт» продолжит обслуживать все трамвайные и троллейбусные маршруты в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Предприятие стало единственным заявившимся на конкурс. Оно традиционно будет обслуживать все 23 трамвайных и 15 троллейбусных маршрутов.

Кроме того, за «Гортрансом» закреплены 32 городских автобусных маршрута из 69, с их полным списком можно ознакомиться по этой ссылке.

Напомним, что по уральской столице курсирует более 220 трамваев (половина из них двухвагонные) и 157 троллейбусов. Автобусные маршруты будут обслуживать 48 малых, 562 средних и 317 больших автобусов.
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