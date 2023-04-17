УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:01

Автозапчасти в России с начала года в среднем подорожали на 17%

УрБК, Москва, 05.12.2023. Стоимость автозапчастей для легковых автомобилей в России с начала года в среднем увеличилась на 17%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса автообъявлений «Дром».

«По оценке «Дрома», за 2023 год запчасти подорожали в среднем на 17%. Аналитики портала связывают рост цен с ослаблением рубля и логистическими издержками», — пишет издание.

Если же ориентироваться не только на данные агрегаторов объявлений, а еще и на сведения каталогов по страховому ремонту легковых машин, то диапазон роста цен на запчасти составляет от 7% до 17%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.04.2023 Подержанные автомобили в РФ за год подорожали на 20-30%

УрБК, Москва, 17.04.2023. В России подержанные автомобили за год подорожали на 20-30%. При этом новые автомобили в ...

10.03.2023 Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ с начала года выросли на 16%

УрБК, Москва, 10.03.2023. В России в январе-феврале 2023 года было продано 868 тыс. 257 легковых автомобилей с ...

11.10.2021 Подержанные автомобили в РФ с начала года подорожали на 20%

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2021. Средняя стоимость автомобилей с пробегом на российском рынке за 9 месяцев 2021 года ...

19.11.2019 В Екатеринбурге спрос на автозапчасти за год вырос почти на 20%

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2019. Спрос на автомобильные запчасти в Екатеринбурге за последний год увеличился на 19%, а ...

16.11.2016 Автозапчасти в России в 2017 году подорожают на 5-10%

УрБК, Москва, 16.11.2016. В России при сохранении нынешнего курса валют в следующем году цены на автомобильные запчасти ...

Популярные новости
16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года09.11.2023Власти Екатеринбурга подвели итоги ярмарочного сезона 2023 года08.11.2023В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии необходимости в вакцинации от COVID-19
Архив новостей
Декабрь 2023 (101)
Ноябрь 2023 (702)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18