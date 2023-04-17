Автозапчасти в России с начала года в среднем подорожали на 17%

Материалы по теме

Подержанные автомобили в РФ за год подорожали на 20-30%

УрБК, Москва, 17.04.2023. В России подержанные автомобили за год подорожали на 20-30%. При этом новые автомобили в ...

Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ с начала года выросли на 16%

УрБК, Москва, 10.03.2023. В России в январе-феврале 2023 года было продано 868 тыс. 257 легковых автомобилей с ...

Подержанные автомобили в РФ с начала года подорожали на 20%

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2021. Средняя стоимость автомобилей с пробегом на российском рынке за 9 месяцев 2021 года ...

В Екатеринбурге спрос на автозапчасти за год вырос почти на 20%

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2019. Спрос на автомобильные запчасти в Екатеринбурге за последний год увеличился на 19%, а ...

Автозапчасти в России в 2017 году подорожают на 5-10%

УрБК, Москва, 16.11.2016. В России при сохранении нынешнего курса валют в следующем году цены на автомобильные запчасти ...