Автозапчасти в России с начала года в среднем подорожали на 17%

УрБК, Москва, 05.12.2023. Стоимость автозапчастей для легковых автомобилей в России с начала года в среднем увеличилась ...11.10.2021 Подержанные автомобили в РФ с начала года подорожали на 20%
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2021. Средняя стоимость автомобилей с пробегом на российском рынке за 9 месяцев 2021 года ...19.11.2019 В Екатеринбурге спрос на автозапчасти за год вырос почти на 20%
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2019. Спрос на автомобильные запчасти в Екатеринбурге за последний год увеличился на 19%, а ...18.06.2019 «АвтоВАЗ» с 1 июля повысит цены на весь модельный ряд
«АвтоВАЗ» с 1 июля повысит цены на все модели автомобилей Lada, пишут «Ведомости» со ссылкой на дилерские компании. ...16.11.2016 Автозапчасти в России в 2017 году подорожают на 5-10%
УрБК, Москва, 16.11.2016. В России при сохранении нынешнего курса валют в следующем году цены на автомобильные запчасти ...