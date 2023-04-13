Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге открыл двери для посетителей

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и помощник президента России Игорь ...13.07.2021 Администрация Екатеринбурга начала подготовку к строительству теплосетей для Дворца водных видов спорта
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2021. На частных земельных участках на границе Сибирского тракта — Екатеринбургской кольцевой ...10.09.2014 ПНТЗ открыл для студентов образовательного центра новый зал для бокса
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2014. ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (ПНТЗ, входит в состав Группы ЧТПЗ) оборудовал ...07.10.2011 Дворец водных видов спорта ПНТЗ открыт после реконструкции
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2011. Обновленный Дворец водных видов спорта Первоуральского новотрубного завода (входит в ...23.07.2009 Наталья Ищенко стала восьмикратной чемпионкой мира по синхронному плаванию
Наталья Ищенко стала восьмикратной чемпионкой мира по синхронному плаванию, победив в четверг в произвольной программе ...