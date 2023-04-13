Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге открыл двери для посетителей

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Бассейн во Дворце водных видов спорта в Екатеринбурге теперь могут посетить не только спортсмены, участвующие в соревнованиях, но и все желающие. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.



Для посещения при себе нужно иметь паспорт, предварительная запись не требуется. По будням и выходным при предъявлении подтверждающих документов действует льготная стоимость для следующих категорий граждан: пенсионеров по возрасту, детей до 18 лет, студентов очной формы обучения, ветеранов войн и участников боевых действий, инвалидов 1 и 2 группы, героев СССР и России, а также ликвидаторов последствий «Чернобыльской АС».



Также с 1 января 2024 года во Дворце начнет свою работу спортивная школа имени Александра Попова по водным видам спорта — плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию.