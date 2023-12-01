Официальный курс доллара США вырос на 91 коп., евро — на 66 коп.

УрБК, Москва, 05.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 декабря 2023 года. Курс доллара США вырос на 91,09 коп., до 90,67 руб., евро — на 66,42 коп., до 98,57 руб.