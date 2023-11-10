Импорт китайских автомобилей на Урал за год вырос в пять раз

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. С начала текущего года из Китая на Урал поставили более 3 тыс. транспортных средств, из них 1,3 тыс. — автомобильная техника (включая легковые машины и автобусы), сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Отмечается, что импорт китайских легковых автомобилей с начала 2023 года вырос почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов сообщил, что Китай после ухода из России «большой европейской семерки» стремительно расширяет свое присутствие на уральском авторынке, наращивая также долю ввоза тракторов и дорожно-строительной техники.



«Возможности по поставкам из многих других стран ограничены или требуют сложной логистики, а импорт из Китая выглядит как наиболее приемлемое решение балансирования спроса и предложения. Поэтому рост объема поставок будет продолжаться», — подчеркнул А. Фролов.