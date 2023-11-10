Импорт китайских автомобилей на Урал за год вырос в пять раз

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. С начала 2023 года на Урал из-за рубежа привезли более 75 тыс. т фруктов и овощей. 87% ...19.09.2023 С начала года на Урал из-за рубежа ввезли 2,5 тыс. легковых автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. С начала текущего года из-за рубежа в регионы деятельности Уральского таможенного ...23.08.2023 Через уральскую таможню за июль-август прошли 665 китайских легковых автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. За июль-август на Октябрьском таможенном посту оформили 665 китайских легковых ...04.03.2022 Импорт косметики и парфюмерии на Урал за год вырос на 67%
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2022. С начала текущего года в уральские регионы поставили почти 150 т импортной косметики и ...07.08.2018 Импорт на Урал вырос за год на 53%
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2018. Уральское таможенное управление отмечает увеличение импорта товаров на 53% в сравнении ...