Доля российских брендов в продажах кнопочных телефонов выросла до 58%

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ООО «Евросеть Екатеринбург»: Доля продаж телефонов стоимостью от 130 до 199 долларов США снизилась на 40%

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