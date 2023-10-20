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Вчера, 11:04

Доля российских брендов в продажах кнопочных телефонов выросла до 58%

УрБК, Москва, 04.12.2023. Доля российских марок кнопочных телефонов в структуре продаж на внутреннем рынке за последний год выросла с 47% до 58%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование МТС.

При этом общие продажи кнопочных телефонов в РФ за 11 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 11% в штуках и на 17% — в деньгах.

«Всего за этот период было продано 4,7 млн кнопочных телефонов на 7,4 млрд руб.», — пишет газета. Средняя цена кнопочного телефона в России в 2023 году снизилась на 7%, до 1,6 тыс. руб. По итогам 2023 года эксперты ожидают падения рынка в этом сегменте на 10-15% в штуках.
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