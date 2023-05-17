УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:19

Начался прием заявок на конкурс «Лучший предприниматель Свердловской области 2023»

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. В Екатеринбурге начался прием заявок на V Областной конкурс им. П.А. Столыпина «Лучший предприниматель Свердловской области 2023». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Организаторами конкурса выступили Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области и региональное объединение работодателей «Объединение предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Свердловской области» при поддержке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

Конкурс проходит по 20 номинациям. Победителям вручат подарочные статуэтки с бюстом Петра Аркадьевича Столыпина.

«Конкурс направлен на выявление и поощрение эффективно работающих субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области. Событие способствует повышению общественной значимости предпринимательской деятельности посредством конкурсной оценки достижений, стимулирует производство и реализацию конкурентоспособных товаров и услуг и формирует положительное общественное мнение о предпринимательском сообществе», — указано в анонсе мероприятия.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.05.2023 В Екатеринбурге стартовал конкурс «Лучший предприниматель Свердловской области — 2023»

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Екатеринбурге стартовал Областной конкурс им. П.А. Столыпина «Лучший предприниматель ...

19.07.2013 В Екатеринбурге открылся Дом предпринимателя

18 июля в Екатеринбурге открылось новое здание Cвердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Дом ...

14.01.2013 В Свердловской области будет подписано соглашение, регулирующее социально-трудовые отношения в сфере МСБ

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2013. 15 января состоится подписание трехстороннего соглашения «О регулировании ...

01.03.2012 В Свердловской области стартовал конкурс «Лучший налогоплательщик года»

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2012. Сегодня стартовал ежегодный конкурс «Лучший налогоплательщик года», который ...

04.04.2011 ОАО «СКБ-банк» поддержит конкурс «Предприниматель года» в Белгороде

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2011. В Белгороде проходит конкурс предпринимателей, преуспевших в развитии собственного ...

Популярные новости
16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года09.11.2023Власти Екатеринбурга подвели итоги ярмарочного сезона 2023 года08.11.2023В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии необходимости в вакцинации от COVID-19
Архив новостей
Декабрь 2023 (68)
Ноябрь 2023 (702)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18