Начался прием заявок на конкурс «Лучший предприниматель Свердловской области 2023»

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. В Екатеринбурге начался прием заявок на V Областной конкурс им. П.А. Столыпина «Лучший предприниматель Свердловской области 2023». Об этом сообщают организаторы мероприятия.



Организаторами конкурса выступили Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области и региональное объединение работодателей «Объединение предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Свердловской области» при поддержке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.



Конкурс проходит по 20 номинациям. Победителям вручат подарочные статуэтки с бюстом Петра Аркадьевича Столыпина.



«Конкурс направлен на выявление и поощрение эффективно работающих субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области. Событие способствует повышению общественной значимости предпринимательской деятельности посредством конкурсной оценки достижений, стимулирует производство и реализацию конкурентоспособных товаров и услуг и формирует положительное общественное мнение о предпринимательском сообществе», — указано в анонсе мероприятия.