Начался прием заявок на конкурс «Лучший предприниматель Свердловской области 2023»

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Екатеринбурге стартовал Областной конкурс им. П.А. Столыпина «Лучший предприниматель ...19.07.2013 В Екатеринбурге открылся Дом предпринимателя
18 июля в Екатеринбурге открылось новое здание Cвердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Дом ...14.01.2013 В Свердловской области будет подписано соглашение, регулирующее социально-трудовые отношения в сфере МСБ
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2013. 15 января состоится подписание трехстороннего соглашения «О регулировании ...01.03.2012 В Свердловской области стартовал конкурс «Лучший налогоплательщик года»
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2012. Сегодня стартовал ежегодный конкурс «Лучший налогоплательщик года», который ...04.04.2011 ОАО «СКБ-банк» поддержит конкурс «Предприниматель года» в Белгороде
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2011. В Белгороде проходит конкурс предпринимателей, преуспевших в развитии собственного ...