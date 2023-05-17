В Екатеринбурге стартовал конкурс «Лучший предприниматель Свердловской области — 2023»

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2012. Во многих сферах и видах деятельности малого и среднего предпринимательства в ...

НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области»: количество административных барьеров для бизнеса остается в регионе рекордным

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2012. Члены конкурсной комиссии конкурса «Лучший налогоплательщик года» взяли на себя ...

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2012. Сегодня стартовал ежегодный конкурс «Лучший налогоплательщик года», который ...

Президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Анатолий Филиппенков: К концу года 15% представителей малого бизнеса откажутся от аренды офисов и будут работать на дому

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2009. «Власти сейчас арендные ставки на недвижимость держат выше, чем собственники ...