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17.05.2023

В Екатеринбурге стартовал конкурс «Лучший предприниматель Свердловской области — 2023»

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Екатеринбурге стартовал Областной конкурс им. П.А. Столыпина «Лучший предприниматель Свердловской области — 2023». Об этом сообщил президент РОР «Опора МСБ Свердловской области» Анатолий Филиппенков.

Конкурс направлен на поиск и поощрение эффективно работающих предприятий малого и среднего бизнеса в регионе. Также организаторы рассчитывают распространить положительный опыт предпринимательской деятельности, привлечь потенциальных инвесторов, стимулировать предпринимателей к применению наиболее экологичных инструментов.

Мероприятие проводится в Екатеринбурге в четвертый раз. Прием заявок продлится до 21 мая. Презентация бизнеса конкурсной комиссии состоится 22 мая. Подведение итогов и награждение победителей — 23 мая.

Конкурс организован союзом малого и среднего бизнеса Свердловской области и Региональным объединением работодателей «Объединение предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Свердловской области».

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