В Екатеринбурге стартовал конкурс «Лучший предприниматель Свердловской области — 2023»

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Екатеринбурге стартовал Областной конкурс им. П.А. Столыпина «Лучший предприниматель Свердловской области — 2023». Об этом сообщил президент РОР «Опора МСБ Свердловской области» Анатолий Филиппенков.
Конкурс направлен на поиск и поощрение эффективно работающих предприятий малого и среднего бизнеса в регионе. Также организаторы рассчитывают распространить положительный опыт предпринимательской деятельности, привлечь потенциальных инвесторов, стимулировать предпринимателей к применению наиболее экологичных инструментов.
Мероприятие проводится в Екатеринбурге в четвертый раз. Прием заявок продлится до 21 мая. Презентация бизнеса конкурсной комиссии состоится 22 мая. Подведение итогов и награждение победителей — 23 мая.
Конкурс организован союзом малого и среднего бизнеса Свердловской области и Региональным объединением работодателей «Объединение предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Свердловской области».
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2022. В столице Урала продолжается конкурс «Лучший предприниматель Екатеринбурга 2021 года». ...11.09.2012 НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области»: количество административных барьеров для бизнеса остается в регионе рекордным
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2012. Во многих сферах и видах деятельности малого и среднего предпринимательства в ...02.03.2012 Членов конкурсной комиссии конкурса «Лучший налогоплательщик года» связали обязательством о неразглашении коммерческих тайн конкурсантов
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2012. Члены конкурсной комиссии конкурса «Лучший налогоплательщик года» взяли на себя ...01.03.2012 В Свердловской области стартовал конкурс «Лучший налогоплательщик года»
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2012. Сегодня стартовал ежегодный конкурс «Лучший налогоплательщик года», который ...27.05.2009 Президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Анатолий Филиппенков: К концу года 15% представителей малого бизнеса откажутся от аренды офисов и будут работать на дому
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2009. «Власти сейчас арендные ставки на недвижимость держат выше, чем собственники ...