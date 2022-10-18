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ЕВРАЗ направил 14 млн рублей на модернизацию нижнетагильского Дворца культуры школьников

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023. При благотворительной поддержке ЕВРАЗа к 55-летию нижнетагильского Дворца культуры школьников провели его модернизацию. Об этом сообщает пресс-служба регионального центра корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

На ремонт сцены и кабинетов, замену напольного покрытия и окон, приобретение сценического оборудования Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК, входит в состав ЕВРАЗа) направил 12 млн руб. и к юбилею дворца подарил сертификат на 2 млн руб. для модернизации светового оборудования.

Напомним, что данное учреждение, ежегодным спонсором которого является ЕВРАЗ, входит в состав Центра культуры и искусства НТМК — его талантливые артисты выступают на праздничных мероприятиях для нижнетагильских металлургов.

Сейчас около 1 тыс. юных жителей Нижнего Тагила занимаются в народном ансамбле танца «Огонек», заслуженном коллективе Российской Федерации — цирке «Аншлаг», вокально-эстрадной студии «Ералаш», студии прикладного творчества «Сюжет». При дворце действует хор ветеранов «Родная песня», возраст участников — от 50 до 80 лет.
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