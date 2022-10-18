ЕВРАЗ направил 14 млн рублей на модернизацию нижнетагильского Дворца культуры школьников

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. ЕВРАЗ НТМК направил около 15 млн руб. на обновление Дворца культуры металлургов в ...01.09.2021 ЕВРАЗ подарил первоклассникам Нижнего Тагила школьные принадлежности и отремонтировал кабинет для вуза
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2021. ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК подготовили для детей своих сотрудников подарки к первому ...24.01.2020 ЕВРАЗ направил 500 тыс. рублей на модернизацию кабинета химии в горно-металлургической школе Нижнего Тагила
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. ЕВРАЗ направил 500 тыс. руб. на модернизацию кабинета химии в горно-металлургической ...09.01.2020 ЕВРАЗ подарил более 20 тыс. новогодних подарков детям из Нижнего Тагила и Качканара
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. ЕВРАЗ подарил более 20 тыс. новогодних подарков детям из Нижнего Тагила и Качканара. На ...04.07.2016 ЕВРАЗ НТМК выделит более 250 млн рублей на ремонт ТЭЦ в Нижнем Тагиле
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2016. Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК, входит в состав ЕВРАЗа) проводит ...