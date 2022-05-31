Убытки «Почты России» в 2022 году составили 24,5 млрд рублей

Материалы по теме

Выручка компании «Россети Урал» в I квартале составила 26,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2022. Выручка компании «Россети Урал» (ОАО «МРСК Урала») по Международным стандартам ...

В 2017 году чистая прибыль «Почты России» по РСБУ сократилась в 2,3 раза

УрБК, Москва, 13.03.2018. Чистая прибыль «Почты России» за 2017 год по российским стандартам бухгалтерской отчетности ...

Годовая выручка «Почты России» за финансовые услуги снизилась на 1,8%

Выручка «Почты России» за финансовые услуги снизилась в прошлом году на 1,8%, составив 46,5 млрд руб. Об этом сообщает ...

Годовая выручка «Почты России» за финансовые услуги снизилась на 1,8%

УрБК, Москва, 26.04.2017. Выручка «Почты России» за финансовые услуги снизилась в прошлом году на 1,8%, составив 46,5 ...

Чистый убыток ФГУП «Почта России» в I квартале составил 1,4 млрд рублей

УрБК, Москва, 21.05.2013. Чистый убыток ФГУП «Почта России», национального почтового оператора, в первом квартале 2013 ...