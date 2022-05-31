УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:43

Убытки «Почты России» в 2022 году составили 24,5 млрд рублей

УрБК, Москва, 01.12.2023. По предварительным данным, убытки «Почты России» в 2022 году составили 24,5 млрд руб. Это следует из результатов аудита Федерального казначейства, которые были озвучены на совещании комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, пишут «Ведомости».

«Предварительный размер негативного влияния на финансовый результат в 2022 году был оценен в 24,5 млрд руб., что сопоставимо с убытком группы в 30,4 млрд руб.», — пишет издание.

Независимый аудит расходов компании совет директоров «Почты России» заказал провести 6 октября. В результате эксперты пришли к выводу, что убыточность группы стала следствием неэффективных управленческих решений. «Недополученная прибыль в результате неэффективной организации розничного бизнеса и невыполнения плана продаж достигла 10,2 млрд руб.», — отмечено в публикации «Ведомостей».

Издание привело конкретный пример: здание старой штаб-квартиры головного офиса группы на Варшавском шоссе в Москве простаивает с 2021 года, тогда как «Почта России» арендует другое помещение за 1 млрд руб. в год.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.05.2022 Выручка компании «Россети Урал» в I квартале составила 26,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2022. Выручка компании «Россети Урал» (ОАО «МРСК Урала») по Международным стандартам ...

13.03.2018 В 2017 году чистая прибыль «Почты России» по РСБУ сократилась в 2,3 раза

УрБК, Москва, 13.03.2018. Чистая прибыль «Почты России» за 2017 год по российским стандартам бухгалтерской отчетности ...

26.04.2017 Годовая выручка «Почты России» за финансовые услуги снизилась на 1,8%

Выручка «Почты России» за финансовые услуги снизилась в прошлом году на 1,8%, составив 46,5 млрд руб. Об этом сообщает ...

26.04.2017 Годовая выручка «Почты России» за финансовые услуги снизилась на 1,8%

УрБК, Москва, 26.04.2017. Выручка «Почты России» за финансовые услуги снизилась в прошлом году на 1,8%, составив 46,5 ...

21.05.2013 Чистый убыток ФГУП «Почта России» в I квартале составил 1,4 млрд рублей

УрБК, Москва, 21.05.2013. Чистый убыток ФГУП «Почта России», национального почтового оператора, в первом квартале 2013 ...

Популярные новости
16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году03.11.2023Ночь искусств в музее03.11.2023«Оптимум» для бизнеса22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года
Архив новостей
Декабрь 2023 (35)
Ноябрь 2023 (702)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18