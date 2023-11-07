Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 9,4%

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. По состоянию на 30 октября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...05.12.2022 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года выросла на 9,2%
По состоянию на 28 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 102 тыс. ...05.12.2022 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года выросла на 9,2%
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. По состоянию на 28 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...28.11.2022 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года выросла на 8%
По состоянию на 21 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 101 тыс. ...28.11.2022 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года выросла на 8%
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. По состоянию на 21 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...