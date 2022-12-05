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Сегодня, 12:01

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 9,4%

По состоянию на 27 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 111 тыс. 851 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю этот показатель вырос на 0,2%, за месяц — на 0,3%. По сравнению с прошлым годом средняя цена предложения увеличилась на 9,4%, с начала года — на 8,5%.
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