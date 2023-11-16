УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:21

Официальный курс доллара США снизился на 30 коп., евро —на 76 коп.

УрБК, Москва, 01.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 декабря 2023 года. Курс доллара США снизился на 30,22 коп., до 88,58 руб., евро — на 76,76 коп., до 96,88 руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.11.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1,8 руб., евро — на 64 коп.

УрБК, Москва, 16.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 ноября 2023 года. Курс ...

09.11.2023 Официальный курс доллара США снизился на 21 коп., евро — на 34 коп.

УрБК, Москва, 09.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 ноября 2023 года. Курс доллара ...

20.10.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1,4 руб., евро — на 1,1 руб.

УрБК, Москва, 20.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 октября 2023 года. Курс ...

17.10.2023 Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро — на 3 коп.

УрБК, Москва, 17.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 октября 2023 года. Курс ...

11.10.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1,4 руб., евро — на 1,3 руб.

УрБК, Москва, 11.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 октября 2023 года. Курс ...

Популярные новости
16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году03.11.2023Ночь искусств в музее03.11.2023«Оптимум» для бизнеса22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года
Архив новостей
Декабрь 2023 (35)
Ноябрь 2023 (702)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18