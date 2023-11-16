Официальный курс доллара США снизился на 30 коп., евро —на 76 коп.

УрБК, Москва, 01.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 декабря 2023 года. Курс доллара США снизился на 30,22 коп., до 88,58 руб., евро — на 76,76 коп., до 96,88 руб.