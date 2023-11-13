По президентской программе почти 45 тыс. свердловчан газифицировали свои дома

УрБК, Екатеринбург. 01.12.2023. Более 15 тыс. частных домов жителей Среднего Урала уже получили газ в рамках президентской программы социальной газификации. Об этом сообщает областной департамент информполитики.



Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, напомнив, что по распоряжению главы региона для удобства реализации программы газификации создана интерактивная карта, размещенная на портале по технологическому присоединению к сетям Среднего Урала, сообщил, что за месяц количество жителей региона, которые получили газ, выросло на 5 тыс. человек.



«На сегодняшний день почти 45 тыс. жителей уже получили газ, более 57,4 тыс. договоров заключено на догазификацию, а к более чем 32,15 тыс. домов уже построены газовые сети для последующего подключения», — подчеркнул Николай Смирнов.



Напомним, что по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на непосредственное подключение дома предоставляется субсидия из областного бюджета для целого ряда категорий жителей — многодетных и малоимущих семей, бюджетников, участников Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий, пенсионеров и других. Сумма компенсации составляет от 100 до 250 тыс. руб.