По президентской программе почти 45 тыс. свердловчан газифицировали свои дома

УрБК, Екатеринбург, 13.11.23. В Свердловской области специалисты Центра управления регионом совместно с региональным ...09.11.2023 В Свердловской области в рамках льготной газификации расширен перечень субсидируемого газооборудования
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. По решению губернатора Евгения Куйвашева правительство Свердловской области расширило ...03.11.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дополнительно включил в региональную программу социальной газификации более 7 тыс. домов
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дополнительно включил более 7 тыс. ...05.10.2023 Свердловская область вошла топ-3 лучших субъектов по социальной газификации
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. Свердловская область заняла второе место среди регионов по реализации программы ...22.09.2023 Более 63 тыс. домов Свердловской области получили возможность подключения к газу по соцпрограмме
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. В Свердловской области за два года действия программы социальной газификации было ...