В Свердловской области разработали чат-бот по программе социальной газификации

УрБК, Екатеринбург, 13.11.23. В Свердловской области специалисты Центра управления регионом совместно с региональным министерством энергетики и ЖКХ разработали Telegram-бот по программе социальной газификации. Благодаря новому инструменту свердловчане смогут оперативно получать информацию по интересующим их вопросам о газификации, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



«Новый инструмент поможет жителям региона быстро получить ответы на самые актуальные вопросы по социальной газификации. Виртуальный помощник подробно расскажет об основных этапах подключения дома к газу, объяснит, куда подать заявку и какие для этого нужны документы», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



Напомним, что для удобства жителей по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева ранее была создана интерактивная карта по технологическому присоединению к сетям Свердловской области, которая размещена на региональном портале.