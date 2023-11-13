В Свердловской области разработали чат-бот по программе социальной газификации

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дополнительно включил более 7 тыс. ...05.10.2023 Свердловская область вошла топ-3 лучших субъектов по социальной газификации
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. Свердловская область заняла второе место среди регионов по реализации программы ...22.09.2023 Более 63 тыс. домов Свердловской области получили возможность подключения к газу по соцпрограмме
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. В Свердловской области за два года действия программы социальной газификации было ...12.12.2022 В Свердловской области подано 55 тыс. заявлений о газификации частных домовладений
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. За прошедший год с начала действия в России программы социальной газификации жители ...10.11.2022 В Свердловскую область направят около 10 млрд рублей на догазификацию
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. Региональный оператор газификации Свердловской области при поддержке губернатора ...