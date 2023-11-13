УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
13.11.2023

В Свердловской области разработали чат-бот по программе социальной газификации

УрБК, Екатеринбург, 13.11.23. В Свердловской области специалисты Центра управления регионом совместно с региональным министерством энергетики и ЖКХ разработали Telegram-бот по программе социальной газификации. Благодаря новому инструменту свердловчане смогут оперативно получать информацию по интересующим их вопросам о газификации, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

«Новый инструмент поможет жителям региона быстро получить ответы на самые актуальные вопросы по социальной газификации. Виртуальный помощник подробно расскажет об основных этапах подключения дома к газу, объяснит, куда подать заявку и какие для этого нужны документы», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Напомним, что для удобства жителей по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева ранее была создана интерактивная карта по технологическому присоединению к сетям Свердловской области, которая размещена на региональном портале.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.11.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дополнительно включил в региональную программу социальной газификации более 7 тыс. домов

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дополнительно включил более 7 тыс. ...

05.10.2023 Свердловская область вошла топ-3 лучших субъектов по социальной газификации

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. Свердловская область заняла второе место среди регионов по реализации программы ...

22.09.2023 Более 63 тыс. домов Свердловской области получили возможность подключения к газу по соцпрограмме

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. В Свердловской области за два года действия программы социальной газификации было ...

12.12.2022 В Свердловской области подано 55 тыс. заявлений о газификации частных домовладений

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. За прошедший год с начала действия в России программы социальной газификации жители ...

10.11.2022 В Свердловскую область направят около 10 млрд рублей на догазификацию

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. Региональный оператор газификации Свердловской области при поддержке губернатора ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.10.2023Борис Овечкин: Реестр производителей оздоровит рынок стройматериалов19.10.2023Андрей Тенишев: Персональные данные стали капиталом для цифровых платформ24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук
Архив новостей
Ноябрь 2023 (320)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18