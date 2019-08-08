За последние три месяца цены подняли 55% компаний малого и среднего бизнеса РФ

В октябре около 55% опрошенных российских представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) сообщили, что за последние три месяца они подняли цены на свои товары и услуги. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на совместное исследование ПСБ и «Опоры России». «Наибольший рост зафиксирован малым и средним бизнесом в сфере торговли (67%)», — отмечает издание. 27% опрошенных заявили, что причиной увеличения цен стал рост расходов на фонд оплаты труда (ФОТ). 33% готовы и далее повышать цены на свои товары и услуги. Среди других причин назывались, к примеру, рост закупочных цен и увеличение затрат на топливо. Онлайн-продажи в инструментах для оптимизации затрат рассматривают 33% опрошенных представителей МСБ, снижать расходы на материалы готовы 29%, а сокращать штат или уменьшать ФОТ — 14%.

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