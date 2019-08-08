За последние три месяца цены подняли 55% компаний малого и среднего бизнеса РФ

УрБК, Москва, 30.11.2023. В октябре около 55% опрошенных российских представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) ...08.08.2019 За год цены на товары и услуги в Свердловской области выросли на 5,1%
В июле 2019 года индекс потребительских цен на товары и услуги на Среднем Урале вырос на 5,1% по сравнению с ...08.08.2019 За год цены на товары и услуги в Свердловской области выросли на 5,1%
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2019. В июле 2019 года индекс потребительских цен на товары и услуги на Среднем Урале вырос ...09.07.2019 За год цены на товары и услуги в Свердловской области выросли на 5,4%
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2019. В мае 2019 года индекс потребительских цен на товары и услуги на Среднем Урале вырос на ...10.06.2019 За год цены на товары и услуги в Свердловской области выросли на 4,9%
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2019. В апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс ...