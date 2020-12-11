За последние три месяца цены подняли 55% компаний малого и среднего бизнеса РФ

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За год цены на товары и услуги в Свердловской области выросли на 5,1%

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За год цены на товары и услуги в Свердловской области выросли на 4,9%

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2019. В апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс ...