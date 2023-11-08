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Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе-октябре увеличились на 2,2%

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. В январе-октябре 2023 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Всего было перевезено 160,4 млн пассажиров. Пассажирооборот составил 2 млрд 079,3 млн пасс. км (плюс 6,1% к уровню января-октября 2022 года).
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