Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе-октябре увеличились на 2,2%

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. В январе-сентябре перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на ...27.09.2023 Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе-августе увеличились на 3,4%
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. В январе-августе перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 3,4% ...05.09.2023 Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе-июле увеличились на 4,2%
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В январе-июле перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 4,2% по ...05.07.2023 Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-мае увеличились на 6,5%
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. В январе-мае перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 6,5% по ...17.03.2023 Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе увеличились на 5%
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. В январе перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 5% по ...