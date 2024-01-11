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Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе-декабре увеличились на 1,4%

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. В январе-декабре 2023 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Всего было перевезено 192,9 млн пассажиров. Пассажирооборот составил 2 млрд 526,7 млн пасс. км (плюс 6,9% к уровню января-декабря 2022 года).
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