Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе-декабре увеличились на 1,4%

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. В январе-ноябре 2023 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области ...08.11.2023 Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе-сентябре увеличились на 2,7%
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. В январе-сентябре перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на ...27.09.2023 Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе-августе увеличились на 3,4%
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. В январе-августе перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 3,4% ...05.09.2023 Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе-июле увеличились на 4,2%
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В январе-июле перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 4,2% по ...16.02.2022 Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-декабре увеличились на 11%
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2022. В январе-декабре 2021 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области ...