Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе увеличились на 1%

В январе 2024 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат. Всего было перевезено 13,9 млн пассажиров. Пассажирооборот составил 192,03 млн пасс. км (плюс 8,7% к уровню января 2023 года).

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