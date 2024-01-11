Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе-ноябре увеличились на 2,1%

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. В январе-сентябре перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на ...27.09.2023 Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе-августе увеличились на 3,4%
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. В январе-августе перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 3,4% ...05.09.2023 Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе-июле увеличились на 4,2%
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В январе-июле перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 4,2% по ...10.01.2022 Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-ноябре увеличились на 11%
В январе-ноябре 2021 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 10,9% по сравнению с ...10.01.2022 Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-ноябре увеличились на 11%
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2022. В январе-ноябре 2021 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области ...