Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе-ноябре увеличились на 2,1%

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. В январе-ноябре 2023 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат. Всего было перевезено 177,4 млн пассажиров. Пассажирооборот составил 2 млрд 318,5 млн пасс. км (плюс 7,1% к уровню января-ноября 2022 года).

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