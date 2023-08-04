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Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе-июле увеличились на 4,2%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В январе-июле перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Всего было перевезено 110,7 млн пассажиров. Пассажирооборот составил 1 млрд 425,7 млн пасс. км (плюс 7,9% к уровню января-июля 2022 года).
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