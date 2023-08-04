Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе-июле увеличились на 4,2%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В январе-июле перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат. Всего было перевезено 110,7 млн пассажиров. Пассажирооборот составил 1 млрд 425,7 млн пасс. км (плюс 7,9% к уровню января-июля 2022 года).

Материалы по теме

Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-июне увеличились на 5,2%

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В январе-июне перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 5,2% по ...

Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-мае увеличились на 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. В январе-мае перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 6,5% по ...

Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-апреле увеличились на 6,9%

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В январе-апреле перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 6,9% ...

Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-марте увеличились на 7,6%

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. В январе-марте перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 7,6% ...

Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе увеличились на 5%

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. В январе перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 5% по ...