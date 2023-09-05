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Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе-августе увеличились на 3,4%

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. В январе-августе перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Всего было перевезено 126,5 млн пассажиров. Пассажирооборот составил 1 млрд 642,4 млн пасс. км (плюс 7,2% к уровню января-августа 2022 года).
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