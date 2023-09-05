Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе-августе увеличились на 3,4%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В январе-июле перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 4,2% по ...04.08.2023 Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-июне увеличились на 5,2%
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В январе-июне перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 5,2% по ...05.07.2023 Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-мае увеличились на 6,5%
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. В январе-мае перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 6,5% по ...17.03.2023 Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе увеличились на 5%
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. В январе перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 5% по ...15.10.2021 Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-августе выросли на 12%
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2021. В январе-августе 2021 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области ...