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На Среднем Урале на следующей неделе похолодает до минус 13 градусов

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. В декабре в Свердловской области ожидается постепенное понижение температуры воздуха. Об этом сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Согласно данным синоптиков, 1-5 декабря ночью прогнозируется температура воздуха от минус 7 до минус 12 градусов, днем — от минус 5 до минус 10.

После 5-7 декабря температура воздуха ночью составит до минус 14-19 градусов, днем — до минус 8-13. На севере региона будет холоднее нормы: ночью ожидается температура минус 20-27, днем — минус 14-19.

Кроме того, на территории региона будет выпадать снег, но не очень интенсивно.
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