На Среднем Урале на следующей неделе похолодает до минус 13 градусов

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. К середине недели на Среднем Урале похолодает до минус 11 градусов. На всей территории ...21.11.2023 В Свердловской области на этой неделе ожидаются снегопады и морозы до минус 26 градусов
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Свердловскую область сегодня днем накроет циклон с юго-западной части России. До конца ...16.11.2023 В ближайшую неделю температура воздуха в Свердловской области опустится до климатической нормы
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. В ближайшие двое суток на территорию Свердловской области начнет поступать холодный ...08.02.2021 Синоптики прогнозируют сильное похолодание и метель на Среднем Урале до 10 февраля
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. В Свердловской области с 8 по 10 февраля 2021 года прогнозируются метель и похолодание ...17.02.2011 В ХМАО ударят 40-градусные морозы
В ближайшие дни синоптики Югры прогнозируют в Ханты-Мансийском автономном округе понижение температуры с 28 до 44 ...