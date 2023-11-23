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На Среднем Урале 29 ноября в условиях непогоды произошло 137 ДТП

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. На Среднем Урале 29 ноября полицейские зафиксировали 137 дорожных аварий различной степени тяжести. В результате массовых ДТП 18 человек получили травмы, еще четыре — погибли, в том числе один ребенок. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

На Среднем Урале 29 ноября в условиях непогоды произошло 137 ДТП
Фото предоставлено В.Н. Горелых

Напомним, что 29 ноября на территории региона шли ледяные дожди и мокрый снег, что спровоцировало появление на дорогах гололеда. Синоптики продлили предупреждение о ледяном дожде и на 30 ноября. Чистили дороги от наледи сегодня 160 единиц спецтехники.

Сотрудники свердловской Госавтоинспекции обследовали 1 тыс. 821 км улично-дорожной сети, в процессе было выявлено 119 недостатков, отметил Валерий Горелых.

Региональное управление ГИБДД просит участников дорожного движения учитывать непогоду и передвигаться осторожнее.
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