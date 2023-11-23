На Среднем Урале 29 ноября в условиях непогоды произошло 137 ДТП

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. Чистить свердловские автотрассы от наледи направлены 160 единиц спецтехники. Об этом ...Вчера, 15:20 Свердловское ГУ МЧС продлило предупреждение о ледяном дожде до 30 ноября
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. На территории Свердловской области 30 ноября вновь ожидаются ледяные дожди, мокрый снег ...23.11.2023 Синоптики продлили предупреждение о сильном снегопаде на Среднем Урале до 24 ноября
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. 24 ноября на территории Свердловской области местами ожидаются сильный снег и гололед. ...22.11.2023 На Среднем Урале еще на один день продлили предупреждение о сильном снеге
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. В Свердловской области 23 ноября ожидаются сильный снег, мокрый снег, а также ...19.02.2014 В Свердловской области из-за снегопада за сутки произошло около 400 ДТП
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2014. На дорогах Свердловской области за минувшие сутки произошло 389 дорожно-транспортных ...