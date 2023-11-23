На Среднем Урале 29 ноября в условиях непогоды произошло 137 ДТП

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. Чистить свердловские автотрассы от наледи направлены 160 единиц спецтехники. Об этом ...

Для борьбы с гололедом на свердловские трассы вывели 160 единиц спецтехники

Свердловское ГУ МЧС продлило предупреждение о ледяном дожде до 30 ноября

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. 24 ноября на территории Свердловской области местами ожидаются сильный снег и гололед. ...

Синоптики продлили предупреждение о сильном снегопаде на Среднем Урале до 24 ноября

На Среднем Урале еще на один день продлили предупреждение о сильном снеге

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. В Свердловской области 23 ноября ожидаются сильный снег, мокрый снег, а также ...